Російські найманці обстріляли залізничну станцію на Донеччині, рух потягів обмежено

Працівників та пасажирів евакуювали в укриття.

Сьогодні, 9 вересня, близько 8-ї ранку, в районі станції Скотувата Донецької залізниці російсько-окупаційні війська розпочали обстріли з важкого озброєння.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що снаряди летіли з непідконтрольної Україні території і падали на відстані 2 км від станції.

Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Однак, для безпеки працівників станції та пасажирів було евакуйовано в укриття.

"До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна. Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, сьогодні збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" і поранили військового. Стан його здоров'я - важкий.