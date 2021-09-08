Представники Німеччини та РФ обговорили транзит газу через Україну після 2024 року

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак і уповноважений уряду ФРН з питань газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзее провели робочу зустріч.

Як говориться в повідомленні на сайті уряду РФ, в ході зустрічі сторони обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року.

“Сторони домовилися продовжити відповідні консультації”, - йдеться у повідомленні за підсумками переговорів.

Крім того, на зустрічі були розглянуті актуальні питання торговельно-економічної взаємодії Росії і Німеччини.

Раніше генеральний директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі "Північний потік - 2" планується завершити до кінця літа, запустити трубопровід - до кінця цього року.

21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.