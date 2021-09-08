ВР не схвалила звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника поза НАТО

Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не схвалила проєкт звернення до конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA або ОСП НАТО).

За проголосували лише 24 народні депутати за мінімально необхідних 226. "Слуги народу", ОПЗЖ і "За майбутнє" не дали жодного голосу.

У зверненні зазначалося, що Рада звертається до Конгресу Сполучених Штатів Америки з проханням про забезпечення надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО на тлі військової агресії Росії.

"Знаходження України у «сірій зоні» міжнародної безпеки, порушення Російською Федерацією чинних безпекових міжнародних законодавчих актів загрожуватимуть кожному європейцеві, а, враховуючи ядерний шантаж керівництва РФ – і всьому світу. Така загроза залишатиметься до моменту встановлення нових правил, підсилених волею націй і урядів вільного світу", – йдеться у документі.

Депутати вважають, що важливою складовою відповіді на такий виклик може бути поглиблення двостороннього партнерства між Україною та Штатами.

"У міжнародній політиці існує досвід такого партнерства – Основний союзник США поза НАТО. Цей статус надано як державам, які перебувають у стані миру, таким, як Австралія, Нова Зеландія чи Японія, так і державам, що перебувають під загрозою воєнних дій, як Південна Корея, Афганістан чи Ізраїль", – зазначається в зверненні.

Підкреслюється, що Україна є підписантом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і відмовилася від третього у світі за потужністю арсеналу ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки за Будапештським меморандумом. Водночас Росія, яка також є підписантом, розпочала збройну агресію проти України.

"Одним із зобов’язань країн-підписантів було утримання від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету. У разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об’єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї, країни підписанти зобов’язалися домагатися негайних дій з метою надання допомоги та захисту Україні", – додається в документі.

Зазначається, що з 14 квітня 2014 року до початку лютого 2021 року від бойових дій на Донбасі постраждали або загинули від 42 до 44 тисяч людей. Так, внаслідок війни загинуло від 13 100 до 13 300 людей. Із них 3375 цивільних осіб, приблизно 4150 українських військових та приблизно 5700 бойовиків. Крім того, з початку бойових дій на Донбасі поранили 29 500–33 500 людей. Із них від 7 до 9 тисяч цивільних, 9 700-10 700 українських військових.

Статус MNNA законодавчо визнаний з 1989 року. Він визначає пріорітетність розвитку відносин США з країнами, які його отримали.

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що MNNA – статус для країн, які не планують або не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. "Це точно не про нас", – сказала вона.

Проти цього звернення виступила і віцепрем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. "З точки зору іміджу країни така ініціатива, за лічені дні ПІСЛЯ зустрічі двох лідерів (Володимира Зеленського і Джо Байдена. – Ред.), виглядає як свідома і недалекоглядна політична диверсія", – написала вона в Facebook.