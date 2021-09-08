Російський міністр загинув під час навчань в Арктиці

Міністр надзвичайних справ Росії загинув в середу, 8 вересня, під час навчань в Арктиці.

Про це повідомила пресслужба МНС Росії.

"МНС РФ зі скорботою повідомляє, що під час виконання службового обов'язку, перебуваючи на міжвідомчих навчаннях із захисту Арктичної зони від НС, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС РФ Євген Зінічев", - цитує повідомлення МНС російський "Інтерфакс".

Видання РБК пише, що міністр загинув під час зйомок навчального фільму для МНС. Співробітник знімальної групи підковзнувся на виступі, а Зінічев спробував його вдержати і не зміг - обоє впали та загинули.

Головна редакторка RT Маргарита Симоньян описує подію трохи по-іншому, але загалом підтверджує обставини нещасного випадку.

"Вони з оператором стояли на краю виступу. Оператор послизнувся і зірвався в воду. Очевидців було досить - ніхто не встиг навіть збагнути, що сталося, як Зінич рвонув у воду за людиною і розбився об виступаючий камінь", - написала вона в своєму телеграм-каналі.

Зінічев знаходився з робочим візитом у місті Норильск на півночі Росії. Його поїздка була пов'язана з масштабними навчаннями в Арктичній зону. Він повинен був особисто контролювати виконання підрозділами навчальних завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Зінічеву було 55 років, він знаходився на посаді з 2018 року.

З 2006 до 2015 року Зінічев входив до особистої охорони Путіна.