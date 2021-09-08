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У Мексиці 10 людей загинули через відключення кисню у лікарні

Причиною відключення системи подачі кисню стала повінь, яку спричинили сильні зливи напередодні.

У Мексиці 10 людей загинули через відключення кисню у лікарні
Фото: EPA/UPG

Внаслідок вимкнення системи подачі кисню у мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) загинули 10 пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляє El Universal.

Зазначається,що шестеро пацієнтів загинули у відділенні для хворих на COVID-19, ще четверо - у реанімаційному відділенні.

Причиною відключення системи подачі кисню стала повінь у місті Тула, штат Ідальго. Її спричинили сильні зливи напередодні.

Внаслідок повені були затоплені приміщення, де знаходиться система енергопостачання інституту. Рівень води там досягав 1-2 метрів. Це спричинило відключення електроенергії та вихід з ладу медичного обладнання.

Наразі міська влада направила до медзакладу балони з киснем, щоб уникнути нових жертв.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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