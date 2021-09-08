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Верховний суд Мексики визнав неконституційним кримінальне покарання за аборти

"Це історичний крок для захисту прав жінок".

Верховний суд Мексики визнав неконституційним кримінальне покарання за аборти
Активисты-католики во время акции против легализации однополых браков в Гвадалахаре, Мексика, 10 сентября 2016.
Фото: bbc.com

Верховний суд Мексики у вівторок ухвалив, що кримінальне покарання за аборт є неконституційним. Про це повідомляє CNN.

Дане рішення, як наголошується, стало великою перемогою захисників здоров'я жінок і прав людини в римо-католицькій країні.

"Це історичний крок для захисту прав жінок", - заявила суддя Верховного суду Луїс Марія Агілар.

Наразі аборти є законними лише в Мехіко та південному штаті Оахака протягом перших 12 тижнів вагітності. В іншій частині країни переривати вагітність дозволяється лише за обмежених обставин, наприклад, у разі зґвалтування.

Нагадаємо, напередодні Верховний суд США постановив залишити чинним закон штату Техасу, що забороняє більшість абортів. Закон набув чинності з 1 вересня.

Губернатор підписав відповідний закон у травні. Він забороняє аборти після того, як медики можуть виявити серцеву діяльність плода. Зазвичай це відбувається приблизно на шостому тижні - до того, як багато жінок дізнаються, що вони вагітні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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