Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
ГоловнаСвіт

Під Москвою через вибух у житловому будинку обвалилися стіни трьох поверхів

Повідомляють про двох загиблих і дев’ятьох постраждалих.

Двоє людей загинули внаслідок вибуху газу в житловому будинку в підмосковному Ногінську, який стався вранці 8 вересня.

Фото: twitter.com

За повідомленням російського агентства Интерфакс, вибух стався на третьому поверсі панельного дев’ятиповерхового будинку. Обвалилися стіни на другому, третьому і четвертому поверхах. З-під завалів витягнули п’ятьох людей.

"За попередніми даними, п'ятеро постраждалих, двоє загиблих - жінка і чоловік", - повідомили в регіональному главку Слідчого комітету РФ.

Помічник міністра охорони здоров'я РФ Олексій Кузнєцов заявив журналістам, що шість дорослих госпіталізовані в стані середньої тяжкості, двоє постраждалих дітей отримують медичну допомогу амбулаторно.

Згодом у МНС уточнили, що внаслідок вибуху постраждали дев’ять осіб.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Повідомляють, що до вибуху газу в дев'ятиповерховому житловому будинку в Московській області, попередньо, могла призвести несправність магістрального газового обладнання.

Нагадаємо, торік 21 червня у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 на Позняках у Києві стався вибух. У результаті загинули п'ять людей. Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджено 40 квартир під'їзду, де мешкали 125 осіб. Секція будинку, що вибухнув, з 40 квартир відновленню не підлягає.

Згодом тодішній заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз". Прокуратура порушила Кримінального кодексу справу.

У квітні цього року п'ятьом службовцям "Київгазу" повідомили про підозри. Ще один підозрюваний перебуває на окупованій території.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також