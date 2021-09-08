Повідомляють про двох загиблих і дев’ятьох постраждалих.

Двоє людей загинули внаслідок вибуху газу в житловому будинку в підмосковному Ногінську, який стався вранці 8 вересня.

Фото: twitter.com

За повідомленням російського агентства Интерфакс, вибух стався на третьому поверсі панельного дев’ятиповерхового будинку. Обвалилися стіни на другому, третьому і четвертому поверхах. З-під завалів витягнули п’ятьох людей.

"За попередніми даними, п'ятеро постраждалих, двоє загиблих - жінка і чоловік", - повідомили в регіональному главку Слідчого комітету РФ.

Помічник міністра охорони здоров'я РФ Олексій Кузнєцов заявив журналістам, що шість дорослих госпіталізовані в стані середньої тяжкості, двоє постраждалих дітей отримують медичну допомогу амбулаторно.

Згодом у МНС уточнили, що внаслідок вибуху постраждали дев’ять осіб.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Повідомляють, що до вибуху газу в дев'ятиповерховому житловому будинку в Московській області, попередньо, могла призвести несправність магістрального газового обладнання.

Нагадаємо, торік 21 червня у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 на Позняках у Києві стався вибух. У результаті загинули п'ять людей. Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджено 40 квартир під'їзду, де мешкали 125 осіб. Секція будинку, що вибухнув, з 40 квартир відновленню не підлягає.

Згодом тодішній заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз". Прокуратура порушила Кримінального кодексу справу.

У квітні цього року п'ятьом службовцям "Київгазу" повідомили про підозри. Ще один підозрюваний перебуває на окупованій території.