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На базі відпочинку в Затоці сталася масштабна пожежа

Вогонь охопив чотири будиночки. Обійшлося без жертв.

Фото: ДСНС

На базі відпочинку "Фелічіта" у Затоці на Одещині вранці 8 вересня загорілися чотири будиночки. Рятувальники гасили вогонь протягом півтори години. Обійшлося без постраждалих.

За інформацією пресцентру ДСНС, повідомлення про пожежу на базі відпочинку у смт Затока надійшло о 6:20.

"По прибуттю на місце виклику рятувальників встановлено, що горять 4 будиночки на території бази відпочинку та є загроза розповсюдження полум’я на інші будинки. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальникам вдалось не допустити поширенню пожежі", - зазначають у ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вогнеборці локалізували пожежу о 6:54 та ліквідували її о 7:56 на площі 120 кв. м.

Всього на базі відпочинку проживало 25 осіб, яких евакуювали до прибуття підрозділів ДСНС.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 18 рятувальників ДСНС, а також дві місцеві пожежні команди.

Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, торік у ніч на 20 липня у Затоці горіли дві бази відпочинку. Продуктами горіння отруївся відпочивальник, але після огляду лікарів він відмовився від госпіталізації.

У грудні в курортному селищі згоріла база відпочинку "Чорноморські зорі". Ймовірною причиною займання рятувальники називали підпал.

Позаторік у лютому в Затоці вночі згоріли близько 20 будівель двох баз відпочинку.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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