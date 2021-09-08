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За програмою "Велике будівництво" вперше за 40 років відремонтували об'їзну Черкас

На черзі — влаштування павільйонів на зупинках автобусів та встановлення освітлення пішохідного переходу.

Біля Черкас завершується перший за 40 років ремонт об'їзної дороги цього обласного центру. Про це повідомляє у Facebook Укравтодор.

Фото: Укравтодор Facebook

Наразі на обході вже нанесено розмітку, встановлюються останні дорожні знаки та майданчик габаритно-вагового контролю вантажівок на виїзді з Черкас. На черзі — влаштування павільйонів на зупинках автобусів та встановлення освітлення пішохідного переходу.

Дорогу відремонтували за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Обхід є частиною дороги Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань — однієї з основних транспортних артерій Черкащини. Роботи з її відновлення почалися у 2020 році та тривають у 2021-му.

Фото: Укравтодор Facebook

"Дорога державного значення Н-16 – маршрут, що проходить через всю Черкаську область зі сходу на захід, з’єднує лівобережну частину краю із правобережною. Починається у Золотоноші, проходить через міста Черкаси, Сміла, Шпола, Звенигородка, Тальне та Умань. Є найдовшою автодорогою Черкащини, протяжність Н-16 становить 208,1 км", — зазначається у повідомленні.

Фото: Укравтодор Facebook

Фото: Укравтодор Facebook

Минулого року на Черкащині за програмою президента Зеленського "Велике будівництво" відновили дорожнє покриття на 67,2 км, плани на цей рік — ще на 115 км.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що цього року за його програмою "Велике будівництво" планується відновити 4500 км державних та 2000 км місцевих доріг. 

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