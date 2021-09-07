Щомісяця пакували по декілька "посилок", вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн.

Служба безпеки України у Запорізькій області ліквідувала канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька. Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ.

Організувала протиправну схему безробітна киянка, яка долучила до справи "партнерку" з тимчасово окупованого Донецька, інформує пресцентр СБУ.

"За даними слідства, зловмисники приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А потім переправляли їх спільникам у РФ під виглядом побутових посилок. Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення", - сказано в повідомленні.

З Росії "товар" через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували.

Канал існував майже рік. Щомісяця зловмисники переправляли таким чином по 2-3 партії наркотичних речовин, кожна з яких коштувала приблизно 4 млн гривень за цінами чорного ринку.

У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг. Також затримано організаторку каналу переправлення наркотиків. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Раніше під час спецоперації в Києві та Запорізькій області СБУ ліквідувала канал збуту екстазі та кокаїну на 3 млн грн щомісяця.