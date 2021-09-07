На Одещині оштрафували воєнкома, який допустив до секретних документів кочегара

Болградський районний суд Одеської області оштрафував військового комісара Болградського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, який допустив до секретних документів неуповноважену на це особу.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері південного регіону.
Зазначається, що стосовно військового комісара складено адмінпротоколи за фактами перевищення військовою службовою особою службових повноважень та бездіяльності військової влади (ч. 2 ст. 172-14, ч. 2 ст. 172-16 КУпАП).
Встановлено, що у серпні-жовтні 2020 року військовий безпідставно надав дозвіл на роботу з таємними документами неуповноваженій особі (кочегару), а також не доповів про це вищому керівництву і не вжив заходів для призначення службового розслідування.
Суд визнав його визнано винним у вчиненні військових адміністративних правопорушень та, на підставі ст. 36 КУпАП, визначено остаточне адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2 720 гривень.
За яких саме обставин кочегар отримав доступ до секретних документів, не повідомляється.
Нагадаємо, раніше начальник полігону "Широкий Лан" отримав три доби гауптвахти за махінації з держзакупівлями. Його було визнано винуватим у перевищенні повноважень і недбалому ставленні до служби.