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Відмова РФ продовжити мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску - це відмова від мінських домовленостей, - Резніков

Умова про те, що на пунктах пропуску перебуватиме СММ ОБСЄ, передбачена Мінськими домовленостями.

Відмова РФ продовжити мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску - це відмова від мінських домовленостей, - Резніков
Фото: предоставлено пресс-службой

Відмова Росії продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на ділянці кордону з окупованими територіями України свідчить про її відмову від Мінських домовленостей.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Я особисто це тлумачу як, по суті, відмова РФ від Мінських домовленостей, тому що умова, що там буде СММ ОБСЄ, передбачено Мінську домовленостями ... Тобто варіант додаткової поставки зброї через цю неконтрольовану Україною ділянку кордону між Україною і РФ є абсолютно вірогідний", - сказав Рєзніков.

Нагадаємо, 2 вересня стало відомо, що Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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