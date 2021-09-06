У садовому кооперативі біля Львову організували нелегальне кладовище

Правоохоронці розслідують факт захоплення земель садово-городнього кооперативу неподалік Львова, в якому влаштували нелегальне кладовище.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції області.

26 серпня у поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їх земель, розташованих у селі Рясне-Руське Львівського району.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить захоронення померлих.

Дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання - штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в липні в Києві викрили схему продажу місць та організації поховань на закритих кладовищах. Суми становили від 3 тисяч доларів за місце.