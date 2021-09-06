Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У садовому кооперативі біля Львову організували нелегальне кладовище

Поліція відкрила кримінальне провадження.

У садовому кооперативі біля Львову організували нелегальне кладовище
Архівне фото
Фото: galychyna.if.ua

Правоохоронці розслідують факт захоплення земель садово-городнього кооперативу неподалік Львова, в якому влаштували нелегальне кладовище.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції області.

26 серпня у поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їх земель, розташованих у селі Рясне-Руське Львівського району.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить захоронення померлих.

Дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання - штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в липні в Києві викрили схему продажу місць та організації поховань на закритих кладовищах. Суми становили від 3 тисяч доларів за місце.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також