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У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів

Нападницю затримали, їй загрожує кримінальна справа.

Фото: pl.npu.gov.ua

В одній зі шкіл міста Полтави вранці 6 вересня дівчина поранила з арбалета двох учителів.

На сайті обласного управління поліції повідомляється, що близько 10 години ранку на територію школи №11 на вулиці Маршала Бірюзова зайшла невідома дівчина та почала стріляти.

Поліцейські, які прибули на місце події за викликом, затримали нападницю. Нею виявилась місцева мешканка 2002 року народження.

Поліція повідомила, що затримана надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви нападу з’ясовуються.

Про стан вчителів не повідомляється.

За даними місцевого видання "Полтавщина", дівчина навчалася у цій школі до четвертого класу. Під час затримання у неї були порізані руки. Слідчі вирішили провести обстеження затриманої, щоб визначити, чи перебувала вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Їй можуть інкримінувати замах на вбивство.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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