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На Прикарпатті під час святкування в закладі громадського харчування отруїлися 19 людей

18 постраждалих є неповнолітними. 

На Прикарпатті під час святкування в закладі громадського харчування отруїлися 19 людей
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Поліція Прикарпаття відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння 19 людей після святкування Дня знань у закладі громадського харчування.

У пресслужбі поліції Івано-Франківської області повідомили, що інцидент трапився в селі Загвіздя. За 2 і 3 вересня до інфекційної лікарні госпіталізували 10 дітей та одного дорослого, ще 8 неповнолітніх лікуються удома.

"Їх попередній діагноз від медичних працівників – гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості", – йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

За даними "Суспільного", отруєння сталося в ресторані "Святковий". Постраждали діти від 6 до 11 років. Ресторан попередньо закрили на 10 днів для встановлення причин отруєння. 

Нагадаємо, в липні в Білій Церкві після харчування в закладі отруїлися 10 людей. У них виявили сальмонельоз. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, Керівниця відділу Новини
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