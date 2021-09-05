Київський костел Святого Миколая – це не тільки видатна архітектурна споруда, але й культурна спадщина українського народу.

Мережа торговельних центрів Епіцентр долучається до збору коштів на відновлення столичного костелу Святого Миколая, в якому сталася пожежа.

В компанії зазначили, що київський костел Святого Миколая – це не тільки видатна архітектурна споруда, але й культурна спадщина українського народу.

«Компанія Епіцентр завжди будувала бізнес, спираючись на цінності, традиції, та національну ідентичність. Тому ми не можемо залишатись осторонь і виділяємо 1 000 000 гривень для подолання наслідків пожежі, що пошкодила одну з найвидатніших національних пам’яток України», - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, що пожежа в костелі Святого Миколая сталася у п’ятницю, 3 вересня, близько 10 години вечора. В результаті інциденту жертв та постраждалих немає, проте були суттєво пошкоджені унікальний орган, частина приміщень концертної зали, а також покрівля та внутрішнє оздоблення споруди. За попередньою інформацією українського МВС, причиною пожежі стало займання електропроводки всередині дерев’яного корпусу органу.

На щастя, завдяки своєчасним та професійним діям українських пожежників опорні перекриття будівлі не постраждали, тому загроза для конструкції костелу відсутня. В той же час, за оцінками міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, для реставрації споруди можуть знадобитися мільйони гривень.

Вже на наступний день після пожежі ціла низка представників українського бізнесу заявила про готовність виділити фінансування для проведення реставраційних робіт. Окрім мережі торговельних центрів Епіцентр до збору коштів приєдналися девелопери SAGA Development, ENSO, UDP і Taryan Group, фінансові установи Альфа-Банк Україна, Monobank, ПУМБ, Райффайзен Банк та Приватбанк, інвестиційні компанії Blackshield Capital, Dragon Capital і SD Capital, а також інші представники українського бізнесу – Rozetka, Нова пошта, Ajax Systems і група компаній Автострада.

Довідка. Костел Святого Миколая у Києві було побудовано у 1899-1909 роках з ініціативи місцевої римо-католицької громади. Розробка і будівництво споруди виконувались під керівництвом відомого київського архітектора В. Городоцького. Костел був побудований у стилізованих готичних формах з високими стрілчастими вежами та шпилями, а всередині прикрашений настінним розписом та вітражами. З 1980 року будівля стала використовуватися у якості концертної зали Будинку органної та камерної музики.