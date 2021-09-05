Пожежа у київському костелі Святого Миколая знищила унікальний орган
Пожежа у київському костелі Святого Миколая знищила унікальний орган
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
«Податковий рай» для трудових мігрантів? Як уряд Польщі переманює українців
«Податковий рай» для трудових мігрантів? Як уряд Польщі переманює українців
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
У МВС назвали попередню причину пожежі у костелі святого Миколая
У МВС назвали попередню причину пожежі у костелі святого Миколая
Українець уперше в історії став найтитулованішим спортсменом літньої Паралімпіади
Українець уперше в історії став найтитулованішим спортсменом літньої Паралімпіади
Літак авіакомпанії Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові
Літак авіакомпанії Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові
ГоловнаСуспільствоЖиття

Епіцентр виділить 1 млн грн на відновлення костелу Святого Миколая Актуально

Київський костел Святого Миколая – це не тільки видатна архітектурна споруда, але й культурна спадщина українського народу.

Мережа торговельних центрів Епіцентр долучається до збору коштів на відновлення столичного костелу Святого Миколая, в якому сталася пожежа.

В компанії зазначили, що київський костел Святого Миколая – це не тільки видатна архітектурна споруда, але й культурна спадщина українського народу.

«Компанія Епіцентр завжди будувала бізнес, спираючись на цінності, традиції, та національну ідентичність. Тому ми не можемо залишатись осторонь і виділяємо 1 000 000 гривень для подолання наслідків пожежі, що пошкодила одну з найвидатніших національних пам’яток України», - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, що пожежа в костелі Святого Миколая сталася у п’ятницю, 3 вересня, близько 10 години вечора. В результаті інциденту жертв та постраждалих немає, проте були суттєво пошкоджені унікальний орган, частина приміщень концертної зали, а також покрівля та внутрішнє оздоблення споруди. За попередньою інформацією українського МВС, причиною пожежі стало займання електропроводки всередині дерев’яного корпусу органу.

На щастя, завдяки своєчасним та професійним діям українських пожежників опорні перекриття будівлі не постраждали, тому загроза для конструкції костелу відсутня. В той же час, за оцінками міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, для реставрації споруди можуть знадобитися мільйони гривень.

Вже на наступний день після пожежі ціла низка представників українського бізнесу заявила про готовність виділити фінансування для проведення реставраційних робіт. Окрім мережі торговельних центрів Епіцентр до збору коштів приєдналися девелопери SAGA Development, ENSO, UDP і Taryan Group, фінансові установи Альфа-Банк Україна, Monobank, ПУМБ, Райффайзен Банк та Приватбанк, інвестиційні компанії Blackshield Capital, Dragon Capital і SD Capital, а також інші представники українського бізнесу – Rozetka, Нова пошта, Ajax Systems і група компаній Автострада.

Довідка. Костел Святого Миколая у Києві було побудовано у 1899-1909 роках з ініціативи місцевої римо-католицької громади. Розробка і будівництво споруди виконувались під керівництвом відомого київського архітектора В. Городоцького. Костел був побудований у стилізованих готичних формах з високими стрілчастими вежами та шпилями, а всередині прикрашений настінним розписом та вітражами. З 1980 року будівля стала використовуватися у якості концертної зали Будинку органної та камерної музики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також