Мешканцям прикордоння на Рівненщині тимчасово спростять пропуск до Білорусі

Перетин кордону спростять для мешканців прикордоння, які збирають ягоди та гриби.

У понеділок, 6 вересня на Рівненщині розпочинається тимчасовий спрощений пропуск мешканців прикордоння на територію Білорусі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Українці, що живуть у прикордонних населених пунктів області, матимуть змогу перетинати українсько-білоруський кордон для збору диких ягід та грибів.

“Триватиме спрощений пропуск осіб на територію білоруського республіканського ландшафтного заповідника “Ольманські болота” до 15 листопада”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники пропускатимуть людей щоденно з 06:00 до 20:00 години. Українці мають обов’язково повертатися додому у день перетину державного кордону.

Функціонуватимуть три тимчасові місця спрощеного пропуску:

“Познань” – для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хмель;

“Березове” – для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хмель;

“Дроздинь” – для жителів населених пунктів Старе Село, Дроздинь, Заболоття.

Українцям старшим ніж 16 років потрібно з собою мати дійсний національний паспорт громадянина України, довідки з сільського виконавчого комітету з вклеєною фотокарткою і підписом голови сільської ради з печаткою, перепустку, видану органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування в прикордонній смузі та іменну квитанції про оплату за відвідини республіканського ландшафтного заповідника.

Від підлітків вимагатимуть свідоцтво про народження, довідки з сільського виконавчого комітету з вклеєною фотокарткою і підписом голови сільської ради з печаткою. Вони зможуть перетинати кордон у супроводі законних представників або інших повнолітніх осіб за наявності нотаріально завіреного клопотання. Як і дорослим, їм потрібно мати довідку від білоруських прикордонників та квитанцію.

Перетин державного кордону буде можливий лише пішки або на велосипедах. Пропуск за ID-картками не дозволятимуть.

Ті, хто перетинатиме кордон, повинні мати медичні маски, у них перевірятимуть температуру.