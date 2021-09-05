У Державній службі з надзвичайних ситуацій дали рекомендації туристам, як убезпечити похід у гори.

“Насамперед важливо зареєструвати свій похід у фахівців ДСНС. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону”, – зазначили рятувальники.

Маршрути необхідно обирати такі, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичної підготовки. Особливу увагу слід звернути на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам.

Не слід вирушати у гори поодинці та великими групами, а погодні умови звіряти лише з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1-2 дні максимум.

“Вирушаючи по гриби, важливо попереджати родичів про місце й час перебування у лісі, а також негайно сповістити рятувальників при втраті орієнтиру. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!”, – додали надзвичайники.

У ДСНС розповіли, що 2 вересня рятувальники Прикарпаття двічі надали допомогу людям, які заблукали в горах.

До Служби порятунку надійшло повідомлення від жителів м. Івано-Франківська, які повідомили, що вони орієнтовно знаходяться в урочищі Бабина Яма між г. Кукол та г. Велика Кузнєцка, де втратили орієнтування та потрібують допомоги. Рятувальники з Ворохти знайшли загублених туристів та супроводили їх до бази Заросляк.

Цього ж дня надійшло ще одне повідомлення, вже від жителя м. Івано-Франківська про те, що він з дружиною під час збирання грибів втратив орієнтування в лісному масиві с. Рибне, Івано-Франківського району та потребує допомоги рятувальників.

1 вересня також надходило повідомлення від групи туристів про те, що під час сходження з г. Сивуля до них звернулась інша група туристів, в якій жителька Харкова травмувала ногу та потребувала допомоги рятувальників. Рятувальники Івано-Франківського пошуково-рятувального відділення надали жінці долікарську допомогу та доставили її до лікарні.