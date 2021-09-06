"Велике будівництво" на залізниці: доїхати поїздом з Маріуполя до Харкова можна буде за 8 годин

Фото: Міністерство інфраструктури України Олександр Кубраков

"Зараз до Маріуполя веде єдина залізнична колія Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. Ця дільниця вантажонапружена, неелектрифікована і частково одноколійна. Час у дорозі — від 14 до 19 годин до Києва та 14 годин до Харкова", – написав міністр у Facebook.

Наразі розглядаються кілька рішень, серед яких – створення нової залізничної магістралі Покровськ — Курахове — Шахта "Південнодонбаська" — Волноваха — Маріуполь. Це передбачає електрифікацію 46,5 км, добудову 20 км і реконструкцію 18 км колій, що дозволить скоротити час в дорозі до Харкова на 6 годин. Попередня вартість проєкту — 2,6 млрд грн.

"Завдяки налагодженню тарифної політики вантажних перевезень на Укрзалізниці у держави з’явилася можливість оновлювати залізничну інфраструктуру власними ресурсами. При цьому, державні інвестиції створюють умови для бізнесу, який може розвивати логістику, придорожню інфраструктуру, туризм, виробництво тощо", – додав Кубраков.

Фото: Олександр Кубраков Facebook

Також за програмою "Велике будівництво" активно оновлюють автомобільні шляхи – понад 1 000 км державних доріг протягом 2020-2021 років. Серед пріоритетів – якісне сполучення між регіональними центрами Приазов’я, дороги до опорних транспортних хабів (аеропорти, залізничні вокзали), туристичних магнітів та курортів Азовського моря.

"Цими днями якраз завершено оновлення 40 км дороги Т-08-20 Якимівка – Кирилівка. Ця дорога до моря останній раз ремонтувалася 1981 року", – повідомив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30" заявив, що в ході "Великого будівництва" цьогоріч відновлять 4 500 км доріг державного значення і 2 000 км місцевих. "Інфраструктура – це ставлення держави до своїх людей. Це те, чим усі ми користуємось сьогодні, щодня", – підкреслив глава держави.