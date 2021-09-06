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Російські окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

Ворог обстрілював позиції ОС із гранатометів та стрілецької зброї.

Російські окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

У неділю, 5 вересня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед українських захисників немає, повідомляє пресцентр ООС.

Учора біля Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 6 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, в суботу, 4 вересня, окупанти на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі у тяжкому стані.

У неділю вдень окупанти не стріляли.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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