На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей

В селищі Гребінки Київської області трапився вибух на цукровому заводі. Постраждали п'ятеро людей, двох із них госпіталізували до столичної лікарні, решту – до Білої Церкви.
Як повідомляє МВС України в Telegram, паровий вибух трапився близько 16 години.
"За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів", – зазначили правоохоронці.
Стан потерпілих поки не відомий.
У селищі Гребінки розташовано Саливонківський цукровий завод. Кінцевим бенефіціарним власником, згідно з даними YouControl, є Тетяна Засуха – колишня член Партії регіонів, ексдепутатка трьох скликань.