На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей

Потерпілих госпіталізували, деталей про їхній стан поки нема.

В селищі Гребінки Київської області трапився вибух на цукровому заводі. Постраждали п'ятеро людей, двох із них госпіталізували до столичної лікарні, решту – до Білої Церкви.

Фото: МВС України Цукровий завод у Гребінці

Як повідомляє МВС України в Telegram, паровий вибух трапився близько 16 години.

"За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів", – зазначили правоохоронці.

Стан потерпілих поки не відомий.

У селищі Гребінки розташовано Саливонківський цукровий завод. Кінцевим бенефіціарним власником, згідно з даними YouControl, є Тетяна Засуха – колишня член Партії регіонів, ексдепутатка трьох скликань.