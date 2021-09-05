Міжнародний фестиваль дерунів у Коростені зібрав кілька тисяч гостей
Міжнародний фестиваль дерунів у Коростені зібрав кілька тисяч гостей
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
Літак авіакомпанії Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові
Літак авіакомпанії Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
«Податковий рай» для трудових мігрантів? Як уряд Польщі переманює українців
«Податковий рай» для трудових мігрантів? Як уряд Польщі переманює українців
Українець уперше в історії став найтитулованішим спортсменом літньої Паралімпіади
Українець уперше в історії став найтитулованішим спортсменом літньої Паралімпіади
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
У МВС назвали попередню причину пожежі у костелі святого Миколая
У МВС назвали попередню причину пожежі у костелі святого Миколая
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей

Потерпілих госпіталізували, деталей про їхній стан поки нема. 

В селищі Гребінки Київської області трапився вибух на цукровому заводі. Постраждали п'ятеро людей, двох із них госпіталізували до столичної лікарні, решту – до Білої Церкви. 

Цукровий завод у Гребінці
Фото: МВС України
Цукровий завод у Гребінці

Як повідомляє МВС України в Telegram, паровий вибух трапився близько 16 години. 

"За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів", – зазначили правоохоронці. 

Стан потерпілих поки не відомий. 

У селищі Гребінки розташовано Саливонківський цукровий завод. Кінцевим бенефіціарним власником, згідно з даними YouControl, є Тетяна Засуха – колишня член Партії регіонів, ексдепутатка трьох скликань. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, Керівниця відділу Новини
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також