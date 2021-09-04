Пожежа розпочалась під час репетиції на всесвітньо відомому органі.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав попередню причину пожежі у костелі святого Миколая у Києві.

За його словами, основною версією на зараз є загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу, якому було більше 40 років.

“Вона (пожежа, – ред.) розпочалась під час репетиції на всесвітньо відомому органі: з нього пішов дим, а потім його охопило полум’я”, – сказав Монастирський.

Він додав, що поліція розглядає на цей час усі можливі версії загоряння. “Після вивчення записів із внутрішніх та зовнішніх камер відеонагляду, допиту свідків та експертизи буде зрозуміло, що саме сталося”, – сказав міністр.

Монастирський розповів, що разом із міністром культури Олександром Ткаченко оглянув будівлю Костелу. Урядовці заслухали доповідь поліції і рятувальників про причини й наслідки пожежі.

Фото: FB-сторінка Дениса Монастирського

Міністр зазначив, що співробітники закладу культури не викликали рятувальників відразу після виникнення пожежі, намагаючись її загасити самотужки. У результаті були втрачені дорогоцінні хвилини.

“Рятувальники відреагували миттєво і були на місті події вже через 6 хвилин після виклику. Скажу відверто, якби не їх професійні дії, ми б втратили одну з найкрасивіших архітектурних пам’яток Києва, – як Париж втратив стародавній собор Нотр-Дам де Парі”, – підкреслив він.

Очільник МВС зауважив, що попереду велика робота з відновлення однієї з архітектурних перлин столиці – доведеться будувати новий орган. “Проте головне, що завдяки швидким і професійним діям рятувальників ніхто не загинув, а конструкція будівлі, за попередніми висновками спеціалістів, не зазнала ушкодження”, – підсумував Монастирський.

Нагадаємо, 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа.

Займання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Площа пожежі склала 80 м кв. Полум'я знищило унікальний орган.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Споруда храму перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.