Прокуратура АР Крим порушила кримінальні справи через нові обшуки та затримання кримських татар

Прокуратура АР Крим і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень у зв'язку з обшуками і затриманнями в Криму 3 і 4 вересня.

Кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, зазначають у відомстві.

Там наголошують, що держава-окупант продовжує політику, що спрямована на переслідування, репресії та утиски громадян України, які, фактично, за останні сім з половиною років стали заручниками окупаційного режиму.

"Сьогодні, 4 вересня 2021 року, правоохоронні органи автономії розпочали кримінальні провадження за фактом проведення 3-4 вересня, окупаційними "силовиками" ряду незаконних обшуків в домівках кримських татар. У ході обшуків незаконно затримано: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Азтемова, Шевкета Усеїнова, а також заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора співробітники російської ФСБ викрали у Криму місцевого мешканця Ельдара Одаманова після обшуків у його будинку у Сімферополі.

Сьогодні в Криму затримали заступників глави Меджлісу Нарімана Джеляла та Леммара Юнусова.

Увечері суботи, 4 вересня, у Сімферополі біля будівлі ФСБ затримали близько 40 кримських татар. Люди намагалися дізнатися про долю п'яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня. Їх "насильно завантажили" в поліцейські автобуси.

Серед затриманих - - два кореспонденти "Кримської солідарності" та голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв.

У ФСБ інформацію про масові затримання в Сімферополі та обшуки 3-4 вересня в Криму офіційно не коментують.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що нова хвиля обшуків і арештів у Криму є помстою за “Кримську платформу”.