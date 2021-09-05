В зоні ООС окупанти від початку доби не стріляли

Російсько-окупаційні війська від початку доби 5 вересня і станом на 17 годину не порушували режим припинення вогню в зоні Операції Об'єднаних сил на сході України.

На сторінці штабу ООС у Facebook повідомили, що українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

"До операції Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів у інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території, передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за 4 вересня ворожі формування двічі порушили режим тиші. У напрямку Старогнатівки вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї, а в напрямку Золотого-3 – зі станкових протитанкових гранатометів і також стрілецького озброєння. У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.