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Через веломарафон у Києві 5 вересня перекриють низку вулиць

Веломарафон "Київська сотка" проводять у столиці з 2014 року.

Через веломарафон у Києві 5 вересня перекриють низку вулиць
Фото: the-village.com.ua

У Києві в неділю, 5 вересня, відбудеться масштабний веломарафон. У зв'язку з ним буде обмежено рух на кількох вулицях.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"У зв'язку з проведенням масового заходу велосипедистів 5 вересня з 07:00 до 18:00 у місті Києві обмежать рух на вулицях:

  • Академіка Кржижановського;
  • Василя Степанченка;
  • Коростенській;
  • Генерала Наумова;
  • Робітничій;
  • бульварі Академіка Вернадського;
  • ділянках прилеглих вулиць;
  • Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі)", - сказано в повідомленні.

Веломарафон "Київська сотка" проводять щорічно з 2014 року наприкінці серпня - початку вересня. У ньому беруть участь усі охочі велосипедисти від 18 років.

Віра Касіян, редакторка новин
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