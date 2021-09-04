Через веломарафон у Києві 5 вересня перекриють низку вулиць

Веломарафон "Київська сотка" проводять у столиці з 2014 року.

У Києві в неділю, 5 вересня, відбудеться масштабний веломарафон. У зв'язку з ним буде обмежено рух на кількох вулицях.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"У зв'язку з проведенням масового заходу велосипедистів 5 вересня з 07:00 до 18:00 у місті Києві обмежать рух на вулицях:

Академіка Кржижановського;

Василя Степанченка;

Коростенській;

Генерала Наумова;

Робітничій;

бульварі Академіка Вернадського;

ділянках прилеглих вулиць;

Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі)", - сказано в повідомленні.

Веломарафон "Київська сотка" проводять щорічно з 2014 року наприкінці серпня - початку вересня. У ньому беруть участь усі охочі велосипедисти від 18 років.