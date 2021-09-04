Увечері суботи, 4 вересня, рятувальники ліквідували пожежу в сауні бізнес-центру на вул. Лариси Руденко в Дарницькому районі Києва. Жертв і постраждалих немає.

Фото: dsns.gov.ua

За повідомленням пресцентру ДСНС, інформація про пожежу в приміщенні на восьмому поверсі бізнес-центру "Колізей" надійшло о 18:18. Вогонь розповсюдився на покрівлю площею 100 кв. м.

"О 19:22 пожежу в приміщенні сауни фітнес-центру та частково покрівлі бізнес-центру локалізовано на площі 100 м кв. О 19:30 - ліквідовано", - сказано в повідомленні.

Під час проведення розвідки між 7 та 8 поверхами з ліфтової кабіни врятовано дівчину 2005 р. н.

До гасіння залучалось 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, ввечері 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая виникла пожежа.

Займання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Площа пожежі склала 80 м кв. Полум'я знищило унікальний орган. Водночас завдяки оперативній реакції ДСНС вдалося уникнути значних пошкоджень будівлі і самому костелу нічого не загрожує.

У МВС основною версією пожежі називають загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу.