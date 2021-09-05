Окупанти на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню

У неділю збройні формування РФ ще не стріляли.

Протягом суботи, 4 вересня у районі бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі у тяжкому стані.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Україна повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі почалася ротація бойовиків, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК.