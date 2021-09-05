Цьогорічний “Форум видавців” у Львові прийме 25 іноземних авторів

Цього року програма львівського книжкого ярмарку “Форум видавців” налічує 120 подій, 250 учасників, зокрема – 25 іноземних авторів з 21 країни світу.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Всі події ярмарку відбуватимуться наживо на 11-ти локаціях в середмісті Львова. Вони детально розкриватимуть фокусну тему цьогорічного фестивалю – “Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними”. Куратор фокусної теми – відомий український перекладач та літературознавець Юрко Прохасько.

В українському літературному фестивалі вперше в історії незалежної України братиме участь Нобелівська лауреатка, володарка премій “Ніке” Ольга Токарчук.

Окрім того, до Львова вперше завітає володар нагороди за найкращий сценарій на 58-му Каннському кінофестивалі Ґільєрмо Арр’яга. Фільми за його сценаріями здобули премію BAFTA та номіновані на “Оскар”. Арр’яга представлятиме на 28-му Львівському міжнародному BookForum сучасних авторів Південноамериканської літератури.

Також на BookForum ділитимуться досвідом спеціальні гості: 93-річна психотерапевтка, що пережила Голокост, письменниця Едіт Еґер і іспанська письменниця та художниця Ірен Сола.

"Цього року 28 BookForum знов запрошує на спецпроєкти партнерів: дискусії з провідними письменниками престижної премії EUPL; зустріч з молодими поетами Європи з Versopolis; побачити нову мапу України, книжку про нацспільноти та віртуально подорожувати Кримом з Ukraїner; дискусії про переклади з Translatorium; познайомитися з авторами сучасної Азербайджанської літератури; послухати зірок PEN та чимало іншого", – йдеться у повідомленні.

Усі події 28 BookForum – безкоштовні. Онлайн-трансляції можна переглянути на сайті bookforum.ua.

Нагадаємо, торік Львівський книжковий ярмарок було скасовано через пандемію COVID-19. Цьогоріч захід пройде 15-19 вересня у гібридному форматі: онлайн та офлайн.