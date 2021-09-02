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Оголошено ТОП-30 знакових пісень Незалежної України!

29 із 30 обраних треків — україномовні.

До 30-ої річниці Незалежності України, платформа СЛУХ провели голосування, щоби визначити 30-ку найбільш знакових та значимих українських треків — від 1991-го року до сьогодні.

Голосування тривало 2 тижні, протягом яких українці та українки понад 6000 разів віддавали голоси за їхні улюблені музичні композиції. У результаті, було складено список із 30-ти ключових пісень Незалежної України!

До ТОП-30 увійшло по чотири пісні «Скрябіна» та «Океану Ельзи», по дві — від Тіни Кароль, гурту «Тінь Сонця» та MELOVIN. До першого народного плейлиста не увійшло жодної російськомовної пісні, і лише один трек з 30-ки виконаний не українською. Цією композицією стала «1944» співачки Jamala, з яким вона здобула другу для України перемогу на Євробаченні. Трек виконаний англійською та кримськотатарською мовами. 

Повний список із ТОП-30 головних пісень Незалежної України, за результатами голосування від онлайн-медіа СЛУХ та бренду Becherovka, такий:

  • Брати Гадюкіни — Файне Місто Тернопіль
  • Тарас Петриненко — Україно
  • Океан Ельзи — Без Бою
  • Скрябін — Люди Як Кораблі
  • Руслана — Дикі Танці
  • Скрябін — Спи Собі Сама
  • Океан Ельзи — Там Де Нас Нема
  • Христина Соловій — Тримай
  • Океан Ельзи — Вставай
  • Тінь Сонця — Козаки
  • Тіна Кароль & Юлія Саніна — Вільна
  • Тіна Кароль — Україна — це ти
  • Океан Ельзи — Майже Весна
  • Мандри – Не спи, моя Рідна земля
  • Go_A — SHUM
  • Скрябін — Старі Фотографії
  • Тартак — Я Не Хочу
  • Воплі Відоплясова — Весна
  • Kozak System — Не Моя
  • Jamala — 1944
  • MELOVIN — Вітрила
  • БEZ ОБМЕЖЕНЬ — Зорі Запалали
  • Скрябін — Сам Собі Країна
  • MELOVIN — І Кров Кипить
  • Юрко Юрченко — Я Йду
  • Тарас Чубай і Плач Єремії — Вона
  • Бумбокс — Квіти В Волоссі
  • Володимир Івасюк — Червона Рута
  • Один в Каное — Човен
  • Тінь Сонця — Меч Арея

З метою уникнути суб’єктивних оцінок експертів та відобразити в голосуванні думку саме народу України, голосування проводилося способом вільного вибору. Номінації були відсутні, тож бажаючі проголосувати могли самостійно вказати будь-яку пісню, котру вважають важливою для української культури.

Прослухати плейлист із 30-ти найбільш знакових українських пісень останніх 3-х декад можна на стримінгових платформах:

Проведення голосування стало частиною кампанії чеського бренда Becherovka, який вирішив привітати українців із ювілеєм Незалежності.

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