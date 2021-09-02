Оголошено ТОП-30 знакових пісень Незалежної України!

До 30-ої річниці Незалежності України, платформа СЛУХ провели голосування , щоби визначити 30-ку найбільш знакових та значимих українських треків — від 1991-го року до сьогодні.

Голосування тривало 2 тижні, протягом яких українці та українки понад 6000 разів віддавали голоси за їхні улюблені музичні композиції. У результаті, було складено список із 30-ти ключових пісень Незалежної України!

До ТОП-30 увійшло по чотири пісні «Скрябіна» та «Океану Ельзи», по дві — від Тіни Кароль, гурту «Тінь Сонця» та MELOVIN. До першого народного плейлиста не увійшло жодної російськомовної пісні, і лише один трек з 30-ки виконаний не українською. Цією композицією стала «1944» співачки Jamala, з яким вона здобула другу для України перемогу на Євробаченні. Трек виконаний англійською та кримськотатарською мовами.

Повний список із ТОП-30 головних пісень Незалежної України, за результатами голосування від онлайн-медіа СЛУХ та бренду Becherovka, такий:

Брати Гадюкіни — Файне Місто Тернопіль

— Файне Місто Тернопіль Тарас Петриненко — Україно

— Україно Океан Ельзи — Без Бою

— Без Бою Скрябін — Люди Як Кораблі

— Люди Як Кораблі Руслана — Дикі Танці

— Дикі Танці Скрябін — Спи Собі Сама

— Спи Собі Сама Океан Ельзи — Там Де Нас Нема

— Там Де Нас Нема Христина Соловій — Тримай

— Тримай Океан Ельзи — Вставай

— Вставай Тінь Сонця — Козаки

— Козаки Тіна Кароль & Юлія Саніна — Вільна

— Вільна Тіна Кароль — Україна — це ти

— Україна — це ти Океан Ельзи — Майже Весна

— Майже Весна Мандри – Не спи, моя Рідна земля

– Не спи, моя Рідна земля Go_A — SHUM

— SHUM Скрябін — Старі Фотографії

— Старі Фотографії Тартак — Я Не Хочу

— Я Не Хочу Воплі Відоплясова — Весна

— Весна Kozak System — Не Моя

— Не Моя Jamala — 1944

— 1944 MELOVIN — Вітрила

— Вітрила БEZ ОБМЕЖЕНЬ — Зорі Запалали

— Зорі Запалали Скрябін — Сам Собі Країна

— Сам Собі Країна MELOVIN — І Кров Кипить

— І Кров Кипить Юрко Юрченко — Я Йду

— Я Йду Тарас Чубай і Плач Єремії — Вона

— Вона Бумбокс — Квіти В Волоссі

— Квіти В Волоссі Володимир Івасюк — Червона Рута

— Червона Рута Один в Каное — Човен

— Човен Тінь Сонця — Меч Арея

З метою уникнути суб’єктивних оцінок експертів та відобразити в голосуванні думку саме народу України, голосування проводилося способом вільного вибору. Номінації були відсутні, тож бажаючі проголосувати могли самостійно вказати будь-яку пісню, котру вважають важливою для української культури.

Прослухати плейлист із 30-ти найбільш знакових українських пісень останніх 3-х декад можна на стримінгових платформах:

Проведення голосування стало частиною кампанії чеського бренда Becherovka, який вирішив привітати українців із ювілеєм Незалежності.