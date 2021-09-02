Оголошено ТОП-30 знакових пісень Незалежної України!

Голосування тривало 2 тижні, протягом яких українці та українки понад 6000 разів віддавали голоси за їхні улюблені музичні композиції. У результаті, було складено список із 30-ти ключових пісень Незалежної України!
До ТОП-30 увійшло по чотири пісні «Скрябіна» та «Океану Ельзи», по дві — від Тіни Кароль, гурту «Тінь Сонця» та MELOVIN. До першого народного плейлиста не увійшло жодної російськомовної пісні, і лише один трек з 30-ки виконаний не українською. Цією композицією стала «1944» співачки Jamala, з яким вона здобула другу для України перемогу на Євробаченні. Трек виконаний англійською та кримськотатарською мовами.
Повний список із ТОП-30 головних пісень Незалежної України, за результатами голосування від онлайн-медіа СЛУХ та бренду Becherovka, такий:
- Брати Гадюкіни — Файне Місто Тернопіль
- Тарас Петриненко — Україно
- Океан Ельзи — Без Бою
- Скрябін — Люди Як Кораблі
- Руслана — Дикі Танці
- Скрябін — Спи Собі Сама
- Океан Ельзи — Там Де Нас Нема
- Христина Соловій — Тримай
- Океан Ельзи — Вставай
- Тінь Сонця — Козаки
- Тіна Кароль & Юлія Саніна — Вільна
- Тіна Кароль — Україна — це ти
- Океан Ельзи — Майже Весна
- Мандри – Не спи, моя Рідна земля
- Go_A — SHUM
- Скрябін — Старі Фотографії
- Тартак — Я Не Хочу
- Воплі Відоплясова — Весна
- Kozak System — Не Моя
- Jamala — 1944
- MELOVIN — Вітрила
- БEZ ОБМЕЖЕНЬ — Зорі Запалали
- Скрябін — Сам Собі Країна
- MELOVIN — І Кров Кипить
- Юрко Юрченко — Я Йду
- Тарас Чубай і Плач Єремії — Вона
- Бумбокс — Квіти В Волоссі
- Володимир Івасюк — Червона Рута
- Один в Каное — Човен
- Тінь Сонця — Меч Арея
З метою уникнути суб’єктивних оцінок експертів та відобразити в голосуванні думку саме народу України, голосування проводилося способом вільного вибору. Номінації були відсутні, тож бажаючі проголосувати могли самостійно вказати будь-яку пісню, котру вважають важливою для української культури.
Прослухати плейлист із 30-ти найбільш знакових українських пісень останніх 3-х декад можна на стримінгових платформах:
Проведення голосування стало частиною кампанії чеського бренда Becherovka, який вирішив привітати українців із ювілеєм Незалежності.