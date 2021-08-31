Ткаченко відповів на запрошення в Київраду: "Не на тих напали"

Міністр культури Олександр Ткаченко відповів на запрошення відвідати сесію Київради щодо історичної спадщини столиці.

У своєму Telegram він написав, що наразі перебуває "в офіційній відпустці, а не спонтанному відрядженні". На думку міністра, міська влада знала про його відпустку.

"Проте не на тих напали. Завтра (31 серпня. – Ред.) на сесії Київської міської ради очікуйте на мою заступницю, Світлану Фоменко. Але ж вочевидь вас цікавить не фактаж і зміст, а продовження спілкування через соцмережі. Тож додатково пропоную ще один варіант. Після мого повернення, 2 вересня, запрошую Вас, Віталій Кличко, до себе, у міністерство", – написав міністр.

На думку Ткаченка, Кличко має розповісти, "чому режими історичних ареалів у Києві одні з найгірших в країні". Також міністра цікавить, чому досі не затверджений історико-архітектурний план Києва, чому дозволи на будівництво в історичному ареалі видаються в обхід МКІП і чому міністерство змушено спонукати місто затверджувати пам’ятки місцевого значення?

Нагадаємо, що протистояння Кличка й Ткаченка, якого раніше називали ймовірним кандидатом на пост очільника КМДА, особливо загострилися цього року.

На початку минулого тижня з'явилася інформація про те, що РНБО у п'ятницю проведе "київське засідання", на якому можуть поставити питання зняття Кличка з посади голови КМДА. ЗМІ з посиланням на джерела навіть називали імена двох ймовірних кандидатів – голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.

Кличка запросили на засідання, однак він сказав, що не приїде, бо перебуває у відрядженні в іншій області.

Після засідання секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що це Олександр Ткаченко направив до РНБО лист щодо підняття питання руйнування історичного середовища Києва. Саме через це на засідання запрошували мера і главу КМДА Віталія Кличка.

При цьому Данілов визнав, що РНБО не може займатися питанням зняття голови КМДА.

В Київраді, своєю чергою, запросили Ткаченка на сесійне засідання, де розглядатиметься проєкт рішення про захист історичних будинків, які через позицію Мінкульту не мають статусу об’єктів культурної спадщини.