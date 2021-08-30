У конкурсі на посаду керівника київського Театру на Липках переміг ​фігурант скандалу з харасментом

Переможцем конкурсу на заміщення посади директора-художнього керівника театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр юного глядача на Липках" визначено В’ячеслава Жилу.

Про це повідомляє департамент культури Київської міської державної адміністрації.

Варто зазначити, що колектив театру висловлювався різко проти кандидатури В’ячеслава Жили. Театр на Липках запустив флешмоб #HelpТЮГ.

"Театр переживає, що на посаду директора - художнього керівника Київського академічного театру подані кандидати, які не відповідають ціннісним ідеалам та концепції Театру юного глядача", - зазначала депутатка Київської міської ради Наталія Пастухова.

"Директор-художній керівник театру «Актор» В’ячеслав В’ячеславович Жила відомий своїми секс-скандалами та театральними проєктами, де він пропонує актрисам грати на сцені топлес, імітувати секс та використовувати іграшки для дорослих, в соцмережах факти харасменту з його особистими пропозиціями чи вимогами до претендентів щодо оголення, імітування статевих актів на сцені за гроші, і проходження кастингів на такі ролі. Подібні факти не можуть сприйматися колективом, як нормальна поведінка претендента на керівника театру для молод", - зазначається в одному із дописів.

Колектив театру виступив на підтримку чинного керівника Віктора Гирича.

У свою чергу, очільниця Департаменту Культури КМДА Яна Барінова повідомила у дописі на фейсбуці, що на неї чинився тиск з вимогою залишити на посаді попереднього керівника театру. Вона також додала, що не впливає на перебіг та результати конкурсів.