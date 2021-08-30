UA:Перший відмовився від партнерства з СТБ в проведенні нацвідбору на Євробачення

Телеканали СТБ та UA:Перший завершили шестирічне спільне проведення національного відбору на Євробачення.

Відтепер державний телеканал проводитиме відбір самостійно, повідомляється на сторінці відбору в інстаграмі.

"Телеканал СТБ і Суспільний мовник завершують співпрацю у виборі представника України на конкурс Євробачення. СТБ дякує за партнерство і бажає Суспільному зберегти високий рівень довіри до національного відбору, якості і результатів попереднього часу. Суспільний мовник ухвалив рішення надалі проводити національний відбір на Євробачення самостійно", - повідомляється також на сайті СТБ.

СТБ та UA:Перший підписали меморандум про спільне проведення національного відбору в 2015 році на фоні фінансових проблем Національної телерадіокомпанії. У 2018 році співпрацю продовжили ще на три роки.

За умовами співпраці СТБ проводив кастинги та прямі ефіри нацвідбору. Крім того, телеканал допомагав переможцями нацвідборів створювати конкурсні номери на Євробачення. СТБ стверджує, що його участь розширила аудиторію проєкту більш ніж удвічі, зробивши його одним з найпопулярніших на українському телебаченні.

Нагадаємо, що у 2021 році український гурт Go_A з піснею "Шум" посів п’яте місце на Євробаченні.

У 2022 році конкурс прийматиме Італія.