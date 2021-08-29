Сьогодні стартує Koktebel Jazz Festival

Сьогодні, 29 серпня на Арабатській Стрілці стартує цьогорічний Koktebel Jazz Festival, що триватиме до 2 вересня.

Лайн-ап через карантинні обмеження підбирався переважно з українських музикантів, повідомили організатори.

Ще однією фішкою лайн-апу Koktebel Jazz Festival цього року стане акцент на новій українській музиці. Відбір на Open Music Resedence проводився дуже прискіпливо і останні учасники, гурт TemberBlanche, були обрані на великій Koktebel Jazz Festival Pre-party на Нижньоюрківській.

Серед хедлайнерів фестивалю – Вагоновожатые, Гурт [О], AFRO DVIZH, OTOY, Atomic Simao.

У Jazz&Blues відділенні виступлять: Ketrah (Canada-Ukraine), Heidi Rae and The Spectrum (USA), Cherkasy Jazz Quintet, Павло Ігнатьєв та Катіко Пурцеладзе, Royal Band, Vera Arnot project, Modern Times, Artur Lenivenko trio, Soloviov band, Майк Кауфман-Портников, Віктор Соломін project, Atmawinds, Aeroplan, Banderas Blues band, Deluxe Blues Band, RADZ, Chubareenee, Dudu band.

Open Music Residence порадує гостей гуртами Karoon, Agata Vilchyk Group, Jungleman, Junket, Alex Gramm, Dynamite, Вера Нега, MAZEPA Band, The Velvet Sun, ILCHI, Хмарно з Проясненнями, J Scope, Афродизіак, BusiCama, Женя и Катя, Adm:T, SVIT, TemberBlanche, The SixSters, ZfeelZ, Krapka;KOMA.

Зазначимо, на фестивалі виступлять відомі кримські гурти Shatur-Gudur, Куклы Клауса, Defective, dreamdrift, Okrymlena, -4°.

А на нічній сцені під егідою Koktebel Imaginarium Residence запалять діджеї GAGARIN PROJECT, MOROCCAN DELEGATION, DR. KOSMOS, MAKO MAXI, GrelzZZ, Acoustic, Substance, Acid Friends, Gagarin Beats.

Окремо заплановано арт-програму від резиденції Artishok, нічні кінопокази сучасного кіно, нічні театральні джаз читання “Вдих видих” від режисера Євгена Степаненка.

Окремою подією в рамках резиденції “О!Крим” 1 вересня пройде перший Кримський медіафорум, присвячений питанню та проблемам окупованого Криму. Будуть підняті теми рівня прав і свобод на окупованій території, питання культурного виміру, погіршення екологічної ситуації. Трансляція форуму відбуватиметься онлайн - у соцмережах і на сайті Крим.Реалії.

Більше деталей програми на сайті Koktebel Jazz Festival.