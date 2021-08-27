Гостиний двір у Києві взяли під державну охорону

З 29 червня ця пам'ятка культурної спадщини національного значення перейшла в управління Мінкультури.

Гостиний двір із 26 серпня перебуває під державною охороною. Національна поліція України охоронятиме цю пам'ятку культурної спадщини національного значення, змінивши приватну охорону колишнього орендаря.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Встановлення державної охорони – перший крок для того, щоб розпочати в Гостиному дворі термінові протиаварійні роботи, допоки з урахуванням думки фахівців, суспільства, не буде затверджено концепцію розвитку Гостинного двору та розроблено науково-проектну документацію", - зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Гостиний двір на Контрактовій площі у Києві – пам’ятка архітектури, збудована у ХІХ ст. Будівля є центральним елементом Пам'ятки архітектури і містобудування "Комплекс споруд Контрактової площі, Х – кінець XIX ст.", яка є однією з найдавніших площ Києва.

За часів президентства Віктора Януковича Гостиний двір планували перебудувати під торговельно-офісний центр. У лютому 2018 року Київський апеляційний господарський суд повернув будівлю Гостиного двору державі. Вона була передана в управління Фонду держмайна України. Проте протягом кількох років пам’ятка перебувала у занедбаному стані, а її подальша доля не була визначена.

Для збереження та реставрації споруди Міністерство культури та інформаційної політики вийшло з ініціативою присвоїти Гостиному двору статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Уряд прийняв відповідну постанову 19 травня 2021 року. Будівля була передана в управління Міністерству культури та інформаційної політики, її взято на баланс заповідника "Софія Київська".

Нагадаємо, що з 1994 року розташований у центрі Києва Гостиний двір був в оренді "Укрреставрації". За умовами договору, орендар узяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури і утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Але регіональне відділення Фонду держмайна Києва неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкта оренди.

У 2011 році в Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти утворили сквот усередині, проводили культурні заходи, запрошували громадськість. Через місяці активної діяльності активістів побили і вигнали, але вони через суди домоглися заборони на будівництво.

15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостинного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.

Власником Гостинного двору формально є Фонд держмайна, але будівля досі фактично перебувала на балансі забудовника. Докладніше читайте про це в матеріалі LB.ua "Гостинний двір. Історія ганебної бездіяльності".

У січні 2021 року екснардеп, радник Кличка Ігор Луценко повідомив, що Олександр Ткаченко хоче повернути Гостиний двір в управління Мінкультури та створити там Музей сучасного мистецтва.

11 лютого депутати Київради ухвалили звернення до уряду щодо передачі Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади столиці. Кличко зазначив, що місто готове здійснити реконструкцію Гостинного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією.

Згодом мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради закликав уряд завершити передачу Гостинного двору громаді міста. Мер Києва наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих чиновників, будівля Гостинного двору перебуває в аварійному стані. А місто не може розпочати її реконструкцію.

19 травня Уряд змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостиний двір" на категорію національного значення.