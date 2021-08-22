Гран-прі Одеського кінофестивалю отримав фільм Катерини Горностай

Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю-2021 отримав фільм “Стоп-Земля” режисерки Катерини Горностай.
Про це пише supportyourart.com.
Церемонія нагородження відбулася 21 серпня.
Фільм також отримав нагороду "Найкращий фільм" в Національному конкурсі, а всьому акторському складу присудили звання "Найкращого акторського ансамблю".
Цьогоріч на фестивалі у конкурсних програмах повного та короткого метру були представлені лише національні фільми з нагоди 30-річчя незалежності України.
У Національній конкурсній програмі повного метру змагалися 6 фільмів, короткого метру – 8 фільмів.
Нагороди міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI отримали:
найкращий короткометражний фільм “Татусеві кросівки”, режисер Ольга Журба,
найкращий повнометражний фільм – “З зав’язаними очима”, режисер Тарас Дронь, Україна, 2020,
найкращий режисер – Нікон Романченко, Leopolis night.
Спеціальний диплом журі отримав фільм “Суперник” режисера Маркуса Ленца, Україна/Німеччина, 2020.