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Гран-прі Одеського кінофестивалю отримав фільм Катерини Горностай

Фільм "Стоп-Земля" також отримав нагороду "Найкращий фільм" в Національному конкурсі, 

Гран-прі Одеського кінофестивалю отримав фільм Катерини Горностай
Кадр із фільму "Стоп-Земля"

Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю-2021 отримав фільм “Стоп-Земля” режисерки Катерини Горностай.

Про це пише supportyourart.com.

Церемонія нагородження відбулася 21 серпня.

Фільм також отримав нагороду "Найкращий фільм" в Національному конкурсі, а всьому акторському складу присудили звання "Найкращого акторського ансамблю".

Цьогоріч на фестивалі у конкурсних програмах повного та короткого метру були представлені лише національні фільми з нагоди 30-річчя незалежності України.

У Національній конкурсній програмі повного метру змагалися 6 фільмів, короткого метру – 8 фільмів.

Нагороди міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI отримали:

найкращий короткометражний фільм “Татусеві кросівки”, режисер Ольга Журба,

найкращий повнометражний фільм – “З зав’язаними очима”, режисер Тарас Дронь, Україна, 2020,

найкращий режисер – Нікон Романченко, Leopolis night.

Спеціальний диплом журі отримав фільм “Суперник” режисера Маркуса Ленца, Україна/Німеччина, 2020.

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