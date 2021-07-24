В Україні проведуть системне дослідження кіноосвіти

Асоціація кіноіндустрії України разом із Центром «Соціальні індикатори» розпочали комплексне дослідження української системи кіноосвіти.

За словами організаторів, кожного року профільні навчальні заклади випускають більше тисячі молодих фахівців за 53 освітніми програмами аудіовізуального мистецтва та виробництва. Однак в індустрії відчутний брак професіоналів, зокрема, молодих фахівців, що мають не лише теоретичні, а й практичні знання та професійні компетенції, які відповідають актуальним потребам ринку.

Метою дослідження є встановлення розбіжностей між потребами ринку та обсягом підготовки фахівців за існуючими освітніми програмами в галузі кіно. Результати будуть використані для оновлення змісту програм у профільних навчальних закладах у співпраці з МКІП та МОН України.

Дефіцит якісно підготовлених професіоналів, зокрема, недостатній рівень володіння англійською, призводить до обмеження можливостей міжнародної співпраці та стримує розвиток національної індустрії. У свою чергу дефіцит кадрів призводить до збільшення попиту на досвідчених фахівців, зростання вартості їх послуг та втрату Україною одного із конкурентних факторів, вартості виробництва, у порівнянні з іншими країнами Європи.

«Успіх фільму або серіалу на 50% складається з ідеї і відмінно написаного сценарію. У всьому світі продюсери полюють за сценаріями. В Україні в Класифікаторі професій навіть не існує професії "Сценарист", немає навчальних програм і не готують фахівців. Це як якщо б в будівництві не готували б архітекторів – що ми можемо побудувати без них? Українська кіноіндустрія надзвичайно потребує якнайшвидшого оновлення навчальних програм та поповненні фахівцями практично всіх кінопрофесій. І я впевнена, що наше аналітичне дослідження покаже реальну ситуацію і що в подальшому на основі нашого звіту буде вироблена Стратегія розвитку кіноосвіти в Україні», – коментує Белла Терзі, продюсерка компанії PSB films, експертка проекту.

Протягом реалізації проекту планується провести комплексне опитування представників кіногалузі: роботодавців з різних секторів індустрії, представників закладів вищої та фахової передвищої освіти, студентів випускних курсів та фахівців, які нещодавно завершили навчання. Бажаючим взяти участь в опитуванні потрібно заповнити анкету за посиланням.

Дослідження реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Оприлюднення результатів заплановано на кінець вересня 2021 року.