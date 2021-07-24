Вийшла онлайн-гра про українське мистецтво 1920-х-2020-х

В ній можна грати роль митця, який трансформує суспільні явища та політичні події у твори мистецтва.

Український інститут та кураторське об'єднання OK Projects презентували двомовну онлайн-виставку у форматі гри "The Fantastic Adventure through Art History of Ukraine".

У грі кожен користувач обиратиме власний шлях просування інтерактивним алгоритмом та сформує власне бачення розвитку українського мистецтва. Глядач грає роль митця, який трансформує суспільні явища та політичні події у твори мистецтва. Виставка представить українських художників, у чиїх роботах конструюються альтернативні, фантастичні, спекулятивні реальності: минулого, теперішнього або майбутнього. Художні роботи, представлені на виставці, створені від 1920-их до сьогодні.

Кураторками проєкту стали керівниця дослідницької платформи PinchukArtCentre Ксенія Малих та мистецтвознавиця Валерія Шиллер. Програмну розробку здійснила Photinus Studio, а ілюстрував гру художник Даніїл Ревковський.