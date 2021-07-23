Мінкультури підписало меморандум про захист архітектурної спадщини другої половини ХХ століття

Міністерство культури та інформації підписало з низкою громадських організацій меморандум про збереження архітектурної спадщини другої половини ХХ століття.

Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко.

Метою меморандуму є недопущення втрати таких архітектурних об'єктів, як "Тарілка" на Либідській, "Квіти України" та численних мозаїк по всій країні.

"Сьогодні МКІП разом з ГО, які опікуються питанням збереження мистецтва та архітектури другої половини ХХ ст., підписали спільний меморандум. Меморандум – свідчення нашої підтримки для ГО діяти на місцях, створювати робочі групи по регіонах і відслідковувати, ідентифікувати та, найголовніше, вносити в реєстри ось ті об’єкти культурної спадщини другої половини XX століття по всій Україні, які на сьогодні ніде не зафіксовані. У старих реєстрах їх не було, бо вони не вважаються пам’ятками, а у нових їх немає, бо вони не подаються областями", - написав Ткаченко у фейсбуці.

Він запевнив, що меморандум не стане формальністю, а команда Мінкульту долучиться до захисту архітектурної спадщини.

"До того ж близько року команда нашого міністерства працює над створенням цифрового реєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини. Наразі ми на етапі наповнення пілотної частини даними. Це буде «живий» перелік об'єктів у вільному доступі. Переконаний, що він стане ефективним інструментом для обліку та захисту пам'яток, у тому числі об’єктів культурної спадщини другої половини XX століття", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, що влітку 2021 року в Києві розгорівся будівельний скандал через спробу приватної компанії демонтувати модерністську будівлю "Квітів України". Вона не має охоронного статусу, тому що побудована у 1980-х роках, тому її руйнування вдалося зупинити лише завдяки прямому втручанню громадськості.