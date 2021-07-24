В Києві пройде хакатон «Де робити музей сучасного мистецтва?»

ГО «Музей сучасного мистецтва» спільно з архітектурним офісом «Форма» та інкубатором місць Placer організує хакатон «Передчуття місця. Де робити музей сучасного мистецтва?», в рамках якого запрошені експерти обговорять універсальні критерії, які слід враховувати для розміщення Музею сучасного мистецтва у Києві, та потенційні локації для такого культурного об’єкту в місті.

Хакатон пройде 28-29 липня за підтримки Департаменту культури КМДА. За задумом організаторів, хакатон стане пілотною подією із можливістю в подальшому застосувати формат в будь-якому місті України для вивчення перспектив розміщення там державного МСМ. “Розробка універсальної методики створення Музею сучасного мистецтва – це справжній прорив у культурному менеджменті України. Таких музеїв має бути не один-два, а десятки по країні, адже увага до поточного художньогопроцесу породжує і повагу до минулого, і турботу про майбутнє. Впевнена, щоКиїв стане тим містом, де за цією методикою буде створено перший муніципальнийМСМ.” - наголошує Яна Барінова, директорка Департаментукультури КМДА.

Дводенна подія включатиме роботу експертної групи над критеріями та відвідування кількохперспективних об’єктів для вивчення їхніх переваг та недоліків безпосередньо намісці. Експерти із різних сфер розглянуть МСМ не тільки з точки зору появипрофільної інституції для художньої спільноти, але й як місце кристалізації длявиникнення кластера для дотичних систем (культура, архітектура, урбаністика,музейна справа, освіта, індустрія розваг, туристична галузь, девелопмент,рітейл, готельний та ресторанний бізнес, ІТ, фінанси тощо).

Відбудеться обговорення кожної локації в малих групах із подальшою презентацією напрацювань для всіх присутніх. Робота пулу експертів проводитиметься за методологією Placer, яка передбачає формування візії екосистеми через інтеграцію суперечностей.