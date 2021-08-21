РНБО ввела санкції проти нардепа Деркача, Шарія, Гужви та його видання "Страна"
РНБО ввела санкції проти нардепа Деркача, Шарія, Гужви та його видання "Страна"
Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака
Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
Головою БЕБ призначено Вадима Мельника
Головою БЕБ призначено Вадима Мельника
Голова Мінцифри розповів, як отримати ковід-сертифікат у "Дії"
Голова Мінцифри розповів, як отримати ковід-сертифікат у "Дії"
70-метровий флагшток впав під час встановлення в Херсоні
70-метровий флагшток впав під час встановлення в Херсоні
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде
ГоловнаКультура

У Кам'янці-Подільському триває фестиваль “Остання столиця”

Фестиваль проводиться щороку з 2011-го на День Незалежності.

Фото: Олександр Рудоманов

У Кам'янці-Подільському проходить щорічний фестиваль “Остання столиця”, на якому згадують добу Директорії, а також відбувається історична реконструкція одного з перших боїв військових УНР і білогвардійців.

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Реконструктори з усієї України спершу рушили від старого замку до парку, де і відбулась історична реконструкція одного з перших боїв між армією “Юга России” (білогвардійців) під командування Денікіна з військовими УНР, в якому війська УНР після контратаки перемогли.

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

Фестиваль історичної реконструкції “Остання столиця” організовують щороку Кам'янець-Подільська міська рада, Кам'янець-Подільський державний музей-заповідник та Кам'янець-Подільське військово-історичне товариство на День Незалежності.

Окрім цього, протягом усіх святкових днів заплановані різні виставки, забіги та концерти.

Зазначимо, що у Кам’янці з 22 березня 1919 по листопад 1920 року тимчасово перебував уряд УНР, штаб якого розташовувався в колишньому готелі "Бель-вью".

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 серпня шквальний вітер повністю зірвав дах Ласької вежі на Кам’янець-Подільській фортеці XV століття і пошкодив покриття корпусу.

Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував профінансувати ремонт вежі з резервного фонду.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також