Фестиваль проводиться щороку з 2011-го на День Незалежності.

Фото: Олександр Рудоманов

У Кам'янці-Подільському проходить щорічний фестиваль “Остання столиця”, на якому згадують добу Директорії, а також відбувається історична реконструкція одного з перших боїв військових УНР і білогвардійців.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Реконструктори з усієї України спершу рушили від старого замку до парку, де і відбулась історична реконструкція одного з перших боїв між армією “Юга России” (білогвардійців) під командування Денікіна з військовими УНР, в якому війська УНР після контратаки перемогли.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Фестиваль історичної реконструкції “Остання столиця” організовують щороку Кам'янець-Подільська міська рада, Кам'янець-Подільський державний музей-заповідник та Кам'янець-Подільське військово-історичне товариство на День Незалежності.

Окрім цього, протягом усіх святкових днів заплановані різні виставки, забіги та концерти.

Зазначимо, що у Кам’янці з 22 березня 1919 по листопад 1920 року тимчасово перебував уряд УНР, штаб якого розташовувався в колишньому готелі "Бель-вью".

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 серпня шквальний вітер повністю зірвав дах Ласької вежі на Кам’янець-Подільській фортеці XV століття і пошкодив покриття корпусу.

Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував профінансувати ремонт вежі з резервного фонду.