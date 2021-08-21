У Кам'янці-Подільському проходить щорічний фестиваль “Остання столиця”, на якому згадують добу Директорії, а також відбувається історична реконструкція одного з перших боїв військових УНР і білогвардійців.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.
Реконструктори з усієї України спершу рушили від старого замку до парку, де і відбулась історична реконструкція одного з перших боїв між армією “Юга России” (білогвардійців) під командування Денікіна з військовими УНР, в якому війська УНР після контратаки перемогли.
Фестиваль історичної реконструкції “Остання столиця” організовують щороку Кам'янець-Подільська міська рада, Кам'янець-Подільський державний музей-заповідник та Кам'янець-Подільське військово-історичне товариство на День Незалежності.
Окрім цього, протягом усіх святкових днів заплановані різні виставки, забіги та концерти.
Зазначимо, що у Кам’янці з 22 березня 1919 по листопад 1920 року тимчасово перебував уряд УНР, штаб якого розташовувався в колишньому готелі "Бель-вью".
Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 серпня шквальний вітер повністю зірвав дах Ласької вежі на Кам’янець-Подільській фортеці XV століття і пошкодив покриття корпусу.
Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував профінансувати ремонт вежі з резервного фонду.