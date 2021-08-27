Відкриття приурочили до 80 річниці з дня народження актора.

Фото: kyivcity.gov.ua

В п'ятницю, 27 серпня, в Києві відкрили меморіальну дошку-барельєф на честь актора Богдана Ступки.

Дошка встановлена на будинку, де він проживав на вул. Заньковецької, 3/1, повідомила пресслужба КМДА.

Відкриття барельєфу приурочили до 80-річчя від дня народження Ступки.

"Місто має за честь, що така видатна персона мешкала в Києві, і ми завжди будемо пам’ятати внесок Богдана Ступки в нашу культуру", - заявила на відкритті барельєфа заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Ініціатором встановлення був "Благодійний фонд Богдана Ступки".

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року. У 1999-2001 роках він був міністром культури і мистецтв, у 2011 році йому присвоїли звання Героя України. Помер Ступка 22 липня 2012 року на 71-му році життя.

У серпні 2016 року пам'ятник Богданові Ступці відкрили на Байковому цвинтарі в Києві.