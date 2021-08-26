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Держкіно оголосило про старт відбору фільмів на премію "Оскар"

Заявки прийматимуть до 8 вересня.

Держкіно оголосило про старт відбору фільмів на премію "Оскар"
Фото: oscar.go.com

Оскарівський комітет України розпочинає приймання заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, заявки прийматимуть до 8 вересня. Доти Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду.

Фільм-номінант має бути повнометражний (ігровий, документальний або анімаційний фільм), не менше 40 хвилин, знятий поза межами США. Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська. Фільм має бути випущений у прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року.

24 вересня Оскарівський комітет України оголосить результати конкурсу.

94-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.

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