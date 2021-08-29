У Чернівцях у вересні планують запустити експозицію “Квітка надії” – модель сучасної інфраструктури для інституалізації історичної пам'яті про феномен “Червоної рути 1989”.

Перший локальний фестиваль “Червона рута”, який вперше відбувся у Чернівцях у 1989 році, дав поштовх українським музикантам та дозволив їм вийти з тіні андеграунду, заснувавши цілу плеяду актуальних виконавців.

“Червона рута-1989” стала важливим кроком до здобуття незалежності – саме тут, незважаючи на заборону, вперше після довгої радянської паузи публічно заспівали гімн України.

“Квітка надії” — це перша в Україні виставка під відкритим небом з елементами доповненої реальності, що відбудеться в Чернівцях. По місту розташують мапи з елементами AR в дотичних до подій фестивалю 1989 року локаціях. Вони вестимуть до парку, де розміститься експозиція прихованих історій про “Червону руту 1989”.

Фінальною точкою маршруту стане маловідома 3-я локація фестивалю 1989 року — галявина у парку “Жовтневий”, де розміщувалася сцена української співаної поезії — кобзарства.

Проєкт реалізується КП “Парк Жовтневий” у партнерстві з ГО “Культурна платформа Закарпаття” та за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми "Знакові події".

“Мені особливо приємно, що в нас є нагода відновити історичну пам’ять про галявину, на якій я був у дитинстві одним з глядачів фестивалю. Тепер у чернівчан та гостей міста будуть комфортні умови для планування вільного часу та прогулянок територією парку “Жовтневий”, — додає директор КП “Жовтневий” Юрій Воронка.

Основна мета проєкту “Квітки надії” – зберегти пам’ять та поширити знання про таке унікальне культурне явище, як “Червона Рута”, що є невід’ємною складовою української самоідентифікації.