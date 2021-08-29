У Харкові відкриється виставка художника Стаса Волязловського

Третього вересня в ЄрміловЦентрі у Харкові відкриється виставка херсонського художника Стаса Волязловського.

Це масштабна ретроспективна виставка, що демонструє усі медіа, з якими встиг попрацювати художник. Кураторами виставки є Вікторія Бавикіна, Олександр Соловйов та Олена Афанасьєва.

Виставка проведе глядача різними етапами творчості Волязловського – від його керамічних робіт, у яких тільки закладався авторський стиль, через експерименти з фотографією та графікою, що втілились у дружній співпраці з дніпропетровським журналом “НАШ”, крізь написання побутових та еротичних казок та есеїв через роботу з текстильним матеріалом (який сам Волязловський називав “ганчірками”) до експериментів з відео.

“У різні періоди сам Стас Волязловський називав своє мистецтво пеніс-артом, хер-артом, але найчастіше – шансон-артом. “Шансон-арт – це моя рефлексія на світ, у якому я існую, з його інтересами, проблемами, страхами, релігією, новими культурними викликами, з його телебаченням та програмами, наповненими дебільною рекламою, розчленухою, криміналом, порнографією, серіалами та політикою, з його жовтою пресою та його інтернетом…”, – зазначили організатори.

“Його роботи буквальні, прямолінійні, трикстерські та водночас дуже близькі, ба навіть народні: доступні художні матеріали, повсюдне використання побутових речей, зрозумілі теми без подекуди характерної сучасному мистецтву надмірної концептуалізації та інтелектуального пафосу. Мистецтво Волязловського часто намагаються віднести до якоїсь з уже усталених, «офіційних» категорій: мистецтва аутсайдерів, ар брюту, примітивізму тощо. Вітчизняна мистецтвознавча традиція вимагає маркувати його практику, помістити її в певну нішу, хоча здається, що такий підхід, як і загалом необхідність суворої категоризації, вже є сумнівним і застарілим”, – додали куратори.

Стас Волязловський – учасник об’єднання “Тотем” та гоп-глем гурту “Рапани”. Народився 1971 року у Херсоні, де працював протягом усього життя, свідомо не змінюючи місця проживання. Лауреат художньої премії імені Казимира Малевича, стипендіат програми міністра культури й національної спадщини республіки Польща Gaude Polonia, постійний учасник міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва «Бірючий».

За життя мав виставки у Франції, Бельгії, Чехії, Польщі, Німеччині та інших країнах. Роботи зберігаються у приватних колекціях та музеях, зокрема у Центрі сучасного мистецтва Помпіду (Франція) та галереї Арсенал (Польща).

Художник помер 8 січня 2018 року у Херсоні.

Виставка “Волязловский и уся его творча жізнь” триватиме до 26 вересня.