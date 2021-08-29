На Ямайці помер легенда реггі Лі "Скретч" Перрі

На Ямайці помер музикант і продюсер, легенда реггі Лі "Скретч" Перрі.

Музикант, справжнє ім'я якого Рейнфорд Г'ю Перрі, помер у віці 85 років в лікарні міста Лусеа на північному заході Ямайки. Про це повідомляє місцеве видання Jamaica Observer.

"Лі "Скретча" Перрі зараховують до кола головних музичних новаторів другої половини XX століття. Він винайшов звучання рутс-реггі, з його помірним темпом і насиченою бас лінією, яке згодом прославив на весь світ Боб Марлі. Перрі працював з ним в якості продюсера. А завдяки експериментам Перрі з глибоким луною і простором в музичному звучанні широке визнання отримав відколовся від реггі психоделічний стиль даб", - пише BBC News.

У 2003 році Перрі отримав "Греммі" за найкращий реггі-альбом з платівкою Jamaican E.T., а у 2004 році журнал Rolling Stone поставив Перрі на соте місце у списку 100 найкращих виконавців усіх часів.

Нагадаємо, що 24 серпня помер барабанщик Rolling Stones Чарлі Уоттс.