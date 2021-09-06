Російські окупаційні війська сьогодні вранці скинули з безпілотника на північній околиці житлового району Зайцевого два саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про чергове застосування ЗФ РФ БпЛА, що є грубим порушенням додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020 року. 6 вересня, близько 04.20, ЗФ РФ застосували БПЛА та скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобні вибухові пристрої, один з яких не спрацював", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пристрої були виготовленні за допомогою 3D принтера, а у кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини. В якості вражаючих елементів були використані спеціально виготовленні "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

У штабі наголосили, що лише за останній тиждень російські найманці п'ять разів застосовували безпілотники.

"Всі вказані порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України й стануть черговими свідченнями злочинів окупантів на українській землі. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - додали у штабі ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, у серпні окупанти за допомогою дрона замінували територію біля Водяного що на Донеччині.

Також раніше повідомлялося, що попри заяви міжнародної спільноти російські окупанти продовжують перешкоджати роботі спецмісії ОБСЄ на Сході України, зокрема - збивають безпілотники спостерігачів.