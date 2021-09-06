Зеленський привітав юдеїв із новим 5782 роком

Президент зазначив, що эврейська громада – невід’ємна частина культурного та релігійного життя України.

Президент Володимир Зеленський привітав українських юдеїв зі святом Рош Гашана - єврейського Нового року.

Він зазначив, що єврейська громада є невід’ємною частиною культурного та релігійного життя України.

"Щирі вітання іудеям зі святом Рош Гашана, новим 5782 роком! Багатовікова традиція збирає родини разом і дає наснаги на сповнений добром новий рік. Єврейська громада – невід’ємна частина культурного та релігійного життя України. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік!" - написав Зеленський у своєму Twitter.

Нагадаємо, святкування Рош га-Шага цього року припадає на 6-8 вересня. Починаючи з 30 серпня українські прикордонники оформили понад 15 тисяч паломників-хасидів, які прибули в Умань на святкування.

Ще навесні повідомляли, що на Рош га-Шана в Умані Україна впускатиме лише вакцинованих хасидів. Проте вже тепер у місті виявили перші випадки коронавірусу серед прибулих паломників.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників. Цього року їх очікується понад 50 тисяч.