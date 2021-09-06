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Окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: пресцентр ООС

Від початку доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Зайцеве бойовики обстріляли позиції військових із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Невельського - вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв (один з яких не спрацював) на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве. Постраждалих серед цивільного населення та пошкоджень інфраструктури немає", - зазначили у штабі.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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