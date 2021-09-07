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Поліція запобігла незаконному вивезенню зерна на $7 млн

У морському порту "Чорноморськ" проводять слідчі дії.

Слідчі Національної поліції викрили масштабні зловживання керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації. Сьогодні, 7 вересня,  поліцейські запобігли завантаженню на морський транспорт і вивезенню з митної території України зернових культур на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість на суму 7 мільйонів доларів США за раніше поставлений вантаж.

Наразі в морському порту "Чорноморськ" проводяться невідкладні слідчі дії, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що посадовці корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. При цьому занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару. 

Правоохоронці викрили численні факти реалізації злочинної схеми. Зокрема за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що була значно нижчою за ринкову.

Нещодавно Нацполіція повідомила про масштабні розкрадання в зерновій держкорпорації. Суму збитків поліцейські оцінюють у 57 млн доларів. Це сума заборгованості іноземних компаній, начебто підконтрольних учасникам схеми, які закуповували у ДПЗКУ зерно.

Ці компанії в першій половині 2021 року купили у ДПЗКУ зерна на понад 231 млн доларів. Водночас вони занижували вартість і не здійснювали попередньої оплати товару.

У серпні керівника ДПЗКУ затримали при спробі виїхати з України. Печерський районний суд Києва відправив Андрія Власенка, якого звинувачують в розкраданні 71 млн грн держкорпорації, під нічний домашній арешт з обов’язком носити електронний браслет.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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