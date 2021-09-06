Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
ГоловнаПраво

Ексзаступник Венедіктової Мамедов оскаржив своє звільнення

Також він подав позов проти СБУ, в якому просить визнати протиправним рішення про скасування доступу до державної таємниці.

Ексзаступник Венедіктової Мамедов оскаржив своє звільнення
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Колишній заступник генеральної прокурорки Ірини Внедіктової Гюндуз Мамедов оскаржив своє звільнення, а також оскаржив скасування доступу до державної таємниці.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на судові матеріали.

Відповідні позови подані до Окружного адміністративного суду Києва та Одеського окружного адмінсуду. Так, Мамедов оскаржив рішення кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, яка прийняла рішення про наявність підстав для звільнення Мамедова з адміністративної посади в зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків.

Також він подав позов проти Служби безпеки, в якому просить визнати протиправним рішення про скасування доступу до державної таємниці.

Нагадаємо, Мамедов став заступником генерального прокурора у жовтні 2019 року за попереднього керівника відомства Руслана Рябошапки. Перед тим він з 2016 року був прокурором Автономної Республіки Крим.

У кінці червня в Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на початку липня - Тренінговим центром прокурорів і Департаментом ювенальної юстиції. Таким чином, він залишився заступником без повноважень.

27 липня Мамедов написав заяву про звільнення з прокуратури за власним бажанням. Однак, Венедиктова звільнила його на підставі рішення кадрової комісії Офісу генпрокурора у зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків. 

Крім того, адвокати Мамедова повідомляли, що проти нього порушили кримінальну справу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також