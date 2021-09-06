Ексзаступник Венедіктової Мамедов оскаржив своє звільнення

Також він подав позов проти СБУ, в якому просить визнати протиправним рішення про скасування доступу до державної таємниці.

Колишній заступник генеральної прокурорки Ірини Внедіктової Гюндуз Мамедов оскаржив своє звільнення, а також оскаржив скасування доступу до державної таємниці.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на судові матеріали.

Відповідні позови подані до Окружного адміністративного суду Києва та Одеського окружного адмінсуду. Так, Мамедов оскаржив рішення кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, яка прийняла рішення про наявність підстав для звільнення Мамедова з адміністративної посади в зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків.

Також він подав позов проти Служби безпеки, в якому просить визнати протиправним рішення про скасування доступу до державної таємниці.

Нагадаємо, Мамедов став заступником генерального прокурора у жовтні 2019 року за попереднього керівника відомства Руслана Рябошапки. Перед тим він з 2016 року був прокурором Автономної Республіки Крим.

У кінці червня в Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на початку липня - Тренінговим центром прокурорів і Департаментом ювенальної юстиції. Таким чином, він залишився заступником без повноважень.

27 липня Мамедов написав заяву про звільнення з прокуратури за власним бажанням. Однак, Венедиктова звільнила його на підставі рішення кадрової комісії Офісу генпрокурора у зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків.

Крім того, адвокати Мамедова повідомляли, що проти нього порушили кримінальну справу.